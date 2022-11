Lula passa por internação em São Paulo para procedimento nas cordas vocais

Redação AM POST

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para uma laringoscopia e retirada de uma leucoplasia na prega vocal esquerda. O petista deu entrada no hospital na noite deste domingo (20), recebeu alta às 7h45 desta segunda-feira (21) e já está em casa.

Conforme o R7, leucoplasia é uma alteração na mucosa. No caso do presidente eleito, da mucosa da garganta. O exame realizado não apresentou nenhuma alteração no tecido, segundo a equipe do presidente.

De acordo com a nota emitida pelo Hospital Sírio-Libanês, o exame foi acompanhado pelas equipes coordenadas pelos médicos Roberto Kalil Filho, Artur Katz, Rubens Brito, Rui Imamura e Luiz Paulo Kowalski.

No início de novembro, antes de embarcar para a 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (COP27), Lula fez exames e confirmou uma inflamação na garganta decorrente do esforço vocal feito durante a campanha eleitoral e uma pequena área de leucoplasia na laringe.