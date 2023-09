Lula quer avião com cama de casal que pode custar R$ 400 milhões

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está considerando a substituição do avião presidencial conhecido como “Aerolula” por uma aeronave mais confortável, mas essa decisão pode acarretar em um custo considerável para os contribuintes, estimado entre US$ 70 milhões e US$ 80 milhões, o que equivale a cerca de R$ 400 milhões. Essas informações foram reveladas por um estudo elaborado pela Força Aérea Brasileira (FAB) e entregue ao Palácio do Planalto pelo Ministério da Defesa, conforme relatado pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Entre as exigências do presidente Lula, que já realizou viagens a 19 países desde o início de seu mandato, sempre acompanhado pela primeira-dama Janja da Silva, estão a inclusão de uma cama de casal, um banheiro com chuveiro, um gabinete de trabalho privativo, uma sala de reuniões e aproximadamente cem poltronas semileito. Lula tem expressado insatisfação com o desconforto das viagens internacionais desde o início de seu terceiro mandato.

Para atender a essas especificações, a FAB identificou um Airbus A330-200 usado registrado em nome de uma empresa de leasing baseada na Suíça. O estudo não revela o nome do antigo proprietário, mas especialistas acreditam que poderia ser uma autoridade árabe, pois esse tipo de aeronave costuma ser utilizado por príncipes e xeques árabes, que frequentemente as disponibilizam após pouco tempo de uso.

No entanto, a decisão final sobre a compra da aeronave ainda não foi tomada por Lula. Inicialmente, considerou-se a possibilidade de reformar um dos dois A330-200 da FAB, mas as adaptações necessárias para atender às exigências de Lula se mostraram mais dispendiosas do que adquirir outra aeronave, mesmo que usada.

A notícia da possível substituição do “Aerolula” e o alto custo envolvido, superior a R$ 400 milhões, geraram críticas da oposição, especialmente considerando a crise financeira e as constantes elevações de impostos. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou o presidente em uma postagem no Twitter, destacando que “no governo Lula, o mau exemplo vem de cima”. Ele ressaltou a insensibilidade diante das dificuldades enfrentadas pelos gaúchos após um ciclone e a viagem internacional do presidente com sua esposa dançarina, sem trazer investimentos para o Brasil.

O presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, Ubiratan Sanderson (PL-RS), também expressou preocupação com a situação financeira do país, classificando a aquisição da nova aeronave presidencial como “pura irresponsabilidade” em meio à crise, considerando-a um “verdadeiro absurdo que não pode prosperar”.

Redação AM POST