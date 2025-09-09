A notícia que atravessa o Brasil!

Lula reclama do trânsito de Manaus durante agenda na Universidade Federal do Amazonas, assista

Irritado com o longo tempo de deslocamento até a instituição, o chefe do Executivo chegou a usar palavrões em seu discurso.

Por Jonas Souza

09/09/2025 às 20:53 - Atualizado em 09/09/2025 às 20:59

Notícias de Política – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, nesta terça-feira (09), o trânsito de Manaus durante sua visita oficial à Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Irritado com o longo tempo de deslocamento até a instituição, o chefe do Executivo chegou a usar palavrões em seu discurso para demonstrar sua insatisfação.

“Pegamos um trânsito desgraçado nessa avenida aí. Puta merda. Fala que São Paulo tem trânsito ruim, fala que Rio de Janeiro tem trânsito ruim. Puta merda, para a Vila da Base Naval até aqui. Caraca, meu, puta merda quanto tempo nós demoramos”, desabafou Lula, em meio a risadas e aplausos da plateia.

O presidente ainda comparou a situação da capital amazonense com grandes centros urbanos do país, como São Paulo, cidade conhecida pelos congestionamentos diários. Apesar da reclamação, Lula encerrou sua fala ressaltando que a recepção calorosa da comunidade acadêmica compensou o transtorno: “De qualquer forma, vocês me deixaram feliz”, completou.

Na capital amazonense, Lula participou da inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, o presidente ainda visitou projetos de infraestrutura digital e deve entregar a obra do cabo subfluvial que liga Boa Vista (RR) a Manaus.

