Lula reclama do trânsito de Manaus durante agenda na Universidade Federal do Amazonas, assista

Notícias de Política – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, nesta terça-feira (09), o trânsito de Manaus durante sua visita oficial à Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Irritado com o longo tempo de deslocamento até a instituição, o chefe do Executivo chegou a usar palavrões em seu discurso para demonstrar sua insatisfação.

PUBLICIDADE

Leia mais: Vereador Aldenor Lima gastou verba do cotão com escritório em que procurador-geral da Câmara de Manaus é sócio

“Pegamos um trânsito desgraçado nessa avenida aí. Puta merda. Fala que São Paulo tem trânsito ruim, fala que Rio de Janeiro tem trânsito ruim. Puta merda, para a Vila da Base Naval até aqui. Caraca, meu, puta merda quanto tempo nós demoramos”, desabafou Lula, em meio a risadas e aplausos da plateia.

PUBLICIDADE

O presidente ainda comparou a situação da capital amazonense com grandes centros urbanos do país, como São Paulo, cidade conhecida pelos congestionamentos diários. Apesar da reclamação, Lula encerrou sua fala ressaltando que a recepção calorosa da comunidade acadêmica compensou o transtorno: “De qualquer forma, vocês me deixaram feliz”, completou.

Na capital amazonense, Lula participou da inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, o presidente ainda visitou projetos de infraestrutura digital e deve entregar a obra do cabo subfluvial que liga Boa Vista (RR) a Manaus.