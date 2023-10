“Lula sabota o país”, diz editorial da Folha de S. Paulo

O editorial publicado neste sábado (28) pelo jornal Folha de S. Paulo criticou duramente as declarações recentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmando que elas têm causado turbulência no mercado financeiro e sabotado os esforços do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo o veículo, os discursos de Lula contribuíram para a queda dos ativos nacionais, o aumento dos juros futuros e a valorização do dólar.

Na sexta-feira anterior à publicação do editorial, Lula abandonou o compromisso com a meta fiscal estabelecida pelo governo, gerando descontentamento tanto dentro como fora do governo. Imediatamente, os ativos nacionais caíram, os juros futuros subiram significantemente e o dólar voltou a ser negociado acima de R$ 5. Essa atitude do ex-presidente foi vista como um verdadeiro torpedo lançado contra o projeto de estabilização das contas públicas.

O editorial destaca que Lula vinha adotando um tom mais contido e reduzindo suas declarações desde as últimas eleições, que contribuíram para o aumento das taxas de juros. No entanto, naquela sexta-feira, ele decidiu perturbar seu próprio governo e o país, criticando o mercado de forma generalizada e demonstrando desconhecimento sobre o problema fiscal.

No discurso em questão, Lula fez críticas ao mercado, afirmando que este é ganancioso e cobra metas fiscais que não serão cumpridas. Essa declaração, além de revelar um desconhecimento sobre a importância das metas fiscais para a estabilidade econômica do país, gerou ainda mais incertezas no mercado financeiro.

O editorial também menciona o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmando que, mesmo sendo inexperiente, ele estava tentando desenvolver medidas para estabilizar as contas públicas. No entanto, os discursos de Lula têm sabotado esses esforços, criando um ambiente de instabilidade e desconfiança no mercado.

O texto ressalta a importância de manter a estabilidade das contas públicas, especialmente em um momento de crise econômica como o atual. A atitude de Lula em abandonar a meta fiscal compromete não apenas a confiança dos investidores, mas também a recuperação econômica do país.

As consequências das declarações de Lula são sentidas não apenas no mercado financeiro, mas também no âmbito político. A falta de comprometimento com a meta fiscal enfraquece a credibilidade do governo e prejudica a imagem do país frente aos investidores internacionais.

Por fim, o editorial ressalta a importância da responsabilidade fiscal para o desenvolvimento econômico e o bem-estar da população. É fundamental que o governo e os líderes políticos mostrem comprometimento com as metas fiscais e adotem medidas responsáveis para garantir a estabilidade econômica do país.

Em suma, o editorial da Folha de S. Paulo faz duras críticas às declarações de Lula que têm sabotado a meta fiscal e causado turbulência no mercado financeiro. É fundamental que os líderes políticos sejam responsáveis e comprometidos com a estabilidade das contas públicas, visando o desenvolvimento econômico e o bem-estar da população.

Reação

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PT-PR) detonou o editorial da Folha de S.Paulo.

“Deus, a Folha de São Paulo surtou! Dedicou sua manchete, seu editorial e um de seus colunistas para criticar e depreciar o presidente Lula por sua declaração de que a meta de resultado primário zero é difícil de cumprir. Adjetivos como desinformado, demagógico, burro, foram usados. Está claro q os interesses do jornal estão atrelados ao mercado financeiro. Nem vou gastar tempo com isso! Mas para vocês da Folha, principalmente seu colunista, gente tão sabida e informada, sugiro ouvir/ler Joseph Stiglitz, prêmio Nobel de economia, pra modernizarem um pouco o entendimento sobre política fiscal”, disse.

Deus, a Folha de São Paulo surtou! Dedicou sua manchete, seu editorial e um de seus colunistas para criticar e depreciar o presidente @LulaOficial por sua declaração de que a meta de resultado primário zero é difícil de cumprir. Adjetivos como desinformado, demagógico, burro,… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) October 28, 2023

Redação AM POST*