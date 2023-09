Lula sanciona lei que confirma reajuste salarial de 9% para servidores federais

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou uma lei crucial que estabelece um reajuste salarial de 9% para todos os servidores federais civis do Poder Executivo, bem como para aposentados e pensionistas. A medida entrou em vigor em 1º de maio de 2023, proporcionando um importante impulso aos servidores e suas famílias.

O texto da lei sancionada é resultado da aprovação, pelo Congresso Nacional, de um projeto de conversão de medida provisória do Poder Executivo, demonstrando o compromisso do governo em fortalecer a relação com os servidores públicos.

Este aumento salarial foi alcançado por meio de um acordo construtivo estabelecido entre o governo e representantes de entidades de servidores. Esse acordo foi possível graças à reativação da mesa de negociação permanente, uma iniciativa da gestão Lula neste ano.

Além do reajuste salarial, o acordo também abrangeu melhorias no valor do auxílio-alimentação concedido aos servidores, refletindo o comprometimento das partes envolvidas em encontrar soluções que beneficiem os servidores públicos federais.

Com essas medidas, o governo busca fortalecer o serviço público e valorizar aqueles que desempenham um papel fundamental na prestação de serviços essenciais à população. Essa ação também demonstra o compromisso do governo com a justiça e a valorização dos servidores federais civis, que desempenham um papel essencial na administração pública do país.