Lula se reúne com Maia e propõe união entre esquerda e centro para 2022

Em mais um dos seus compromissos políticos em Brasília mirando as eleições de 2022, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve um encontro com o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), ex-presidente da Câmara, nesta quarta-feira (5/5).

Na reunião, Lula sinalizou a Maia ser importante que os partidos de esquerda e centro se unifiquem para o pleito do ano que vem, o que poderia fortalecer a oposição ao presidente Jair Bolsonaro.

Assim como discutiu, nos últimos dois dias, com os deputados Alessandro Molon (PSB-RJ) e Marcelo Freixo (PSol-RJ), o petista frisou que um dos principais objetivos dos partidos que se opõem a Bolsonaro para 2022 deve ser o de derrotá-lo no Rio de Janeiro, berço eleitoral do mandatário.

O argumento defendido por Lula é o de que mesmo que cada partido de esquerda ou de centro queira lançar os próprios nomes na corrida presidencial de 2022, o enfraquecimento de Bolsonaro no Rio de Janeiro e nos demais estados do país pode frustrar os planos do chefe do Executivo de conseguir a reeleição.

Paralelo à discussão com Lula, Maia conversa com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, para se filiar à sigla. Caso isso seja confirmado, o ex-presidente da Câmara deve apoiar o nome de Kassab na disputa pelo Palácio do Planalto.

Fonte: Correio Braziliense