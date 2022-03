Lula se reúne com petistas e aliados políticos durante visita relâmpago a Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O ex-presidente Lula (PT) fez uma passagem relâmpago por Manaus na tarde desta segunda-feira (7) e se reuniu por mais de uma hora com parlamentares do Amazonas no aeroporto Eduardo Gomes, zona oeste de Manaus, para tratar sobre apoio nas eleições deste ano. O petista deve oficializar a pré-candidatura à presidência da República a partir de abril deste ano, iniciando uma série de viagem pelo país.

Entre os políticos locais que participaram do encontro com Lula estão o vice-presidente da Câmara, deputado federal Marcelo Ramos (PSD), senador Omar Aziz (PSD), deputado fedral Sidney Leite (PSD) e o deputado estadual Sinésio Campos (PT).

De acordo com interlocutores do presidente, a principal preocupação do petista, manifestada no encontro, foi a necessidade de se eleger uma extensa bancada de deputados e senadores para que o eventual governo de Lula tenha apoio no Congresso Nacional.

Ainda segundo informações, não chegou a ser defendido por Lula um nome próprio do PT para disputar vaga de Governador do Amazonas no pleito pois o partido pretende disputar nos Estados onde tem chance de vencer.