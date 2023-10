Lula usa estrutura palaciana para promover pré-candidatura de Boulos

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, atualmente no cargo, instruiu seus auxiliares a oferecerem apoio decisivo à pré-campanha do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) na disputa pela prefeitura de São Paulo. De acordo com informações da Folha de S.Paulo desta quinta-feira (19), a iniciativa visa dar protagonismo a Boulos e permitir que ele capitalize politicamente as iniciativas federais na cidade, a fim de equilibrar o peso do controle municipal, atualmente nas mãos do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que buscará a reeleição.

No Palácio do Planalto, a orientação é clara: Guilherme Boulos deve participar ativamente de solenidades oficiais e estabelecer-se como um membro ativo do primeiro escalão. O deputado já tem marcado presença em eventos ao lado de figuras-chave do governo federal, incluindo o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em uma dessas ocasiões, o ministro Padilha destacou que “com Lula na Presidência e Boulos em São Paulo,” os cidadãos da maior cidade do Brasil poderiam vislumbrar novamente a realização do programa “Minha Casa, Minha Vida”. O gesto de apoio de Lula ressalta a importância estratégica da corrida eleitoral em São Paulo e a consolidação da liderança de Guilherme Boulos como uma figura relevante na política nacional. O cenário eleitoral promete ser acirrado e repleto de desafios para todos os candidatos.