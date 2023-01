Lula vai a velório do Rei Pelé na Vila Belmiro, em Santos

Redação AM POST

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi a Santos, na manhã desta terça-feira (3/2), para participar do velório de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. O corpo do Rei do Futebol será sepultado por volta do meio-dia, em um mausoléu no Memorial Necrópole Ecumênica, após um cortejo pelas ruas da cidade, no litoral paulista.

Lula desembarcou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, por volta das 8h20, acompanhado da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. Em seguida, ele pegou um helicópetero e pousou meia hora depois no estádio da Portuguesa Santista, que fica a poucos metros da Vila Belmiro, onde o corpo de Pelé está sendo velado.

O presidente entrou no gramado da Vila por volta das 9h e, logo em seguida, teve início uma cerimônia religiosa para Pelé, que morreu na última quinta-feira (29/12), aos 82 anos, em decorrência de um câncer no cólon. O ex-jogador deixa seis filhos, a esposa, Marcia Aoki, e sua mãe Celeste, de 100 anos.

