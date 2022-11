Lula vai para o Egito de carona em jatinho privado de empresário que já foi preso pela PF

Redação AM POST

A viagem do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para participar da COP27, no Egito, evidenciou sua relação próxima com um dos principais empresários da área da saúde do país, José Seripieri Junior, fundador da Qualicorp e dono da QSaúde. Foi num jatinho de “Junior”, como é conhecido, que o petista embarcou na manhã desta segunda-feira do aeroporto de Guarulhos.

A aeronave utilizada pelo petista pertence ao empresário que é amigo do presidente eleito há cerca de dez anos. Em junho de 2020, Seripieri foi preso pela Polícia Federal durante uma operação que apurava supostos pagamentos ilícitos à campanha do senador José Serra (PSDB-SP), e solto pouco tempo depois.

Na época, os investigadores apontaram indícios de que a Qualicorp tinha fraudado contratos para dissimular repasses à campanha, e o delegado responsável afirmou que o empresário montou uma ‘estrutura financeira e societária’ para ocultar a transferência do dinheiro da Justiça Eleitoral.

O jato cedido é do modelo Gulfstream G600, tem capacidade para transportar 12 pessoas e autonomia para voar direto ao Egito, onde acontece a conferência da ONU sobre as mudanças climáticas. Lula embarcou na aeronave nesta segunda-feira às 07h30 com aliados, entre eles o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad.

Durante a campanha, o empresário declarou ter feito ao menos duas contribuições para ajudar a eleger o amigo. Na reta final do primeiro turno, foram R$ 660 mil doados ao PT, segundo prestação de contas enviadas ao Tribunal Superior Eleitoral. No segundo turno, depositou mais R$ 500 mil na conta do candidato – o segundo maior valor recebido pelo petista.