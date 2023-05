Lula volta a defender moeda comum com a China e o restante dos Brics

O presidente Lula reiterou seu apoio à ideia de uma moeda comum entre os países do Brics, que engloba Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Durante sua participação no encontro do G7, no Japão, ele defendeu um modelo semelhante ao do euro, adotado na União Europeia.

“Luto pelo sonho de estabelecer várias moedas entre as nações que realizam comércio, para que os Brics possam ter sua própria moeda”, afirmou o político. “Assim como o euro.” Apesar da posição do presidente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, costuma defender um modelo distinto do europeu. Ele propõe uma moeda exclusiva para transações comerciais, semelhante a uma câmara de compensação, com o intuito de substituir o dólar.

“Não podemos depender do dólar para o comércio exterior”, declarou Lula ao encerrar sua visita para participar do G7. Ele mencionou que a questão da “moeda dos Brics” será discutida em algum momento.

Além disso, durante a viagem, o presidente Lula se encontrou com Kristalina Georgieva, diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, e solicitou o alívio das pressões sobre a dívida argentina. A gestão do petista também defende a criação de uma moeda comum entre o mercado brasileiro e o argentino.

“Conversei com a diretora do FMI sobre a situação da Argentina e pedi compreensão, pois o país enfrentou uma seca após a pandemia”, relatou Lula. “Vamos dar um tempo para a Argentina se recuperar. Nossas empresas precisam continuar vendendo para lá.”

