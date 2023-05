O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, desembarcou em Brasília na noite desse domingo (28), acompanhado da esposa Cilia Flores, para participar, nesta terça-feira (30), do encontro de presidentes de países da América do Sul. Nas redes sociais, o presidente venezuelano agradeceu “a calorosa acolhida” e citou o desenvolvimento de uma agenda diplomática que reforce “a união dos povos do continente”.

“Agradeço a calorosa acolhida com que fomos recebidos em Brasília, capital da República Federativa do Brasil”, escreveu Maduro, no Twitter. “Nas próximas horas, estaremos desenvolvendo uma agenda diplomática que reforce a necessária união dos povos de nosso continente.”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem encontro marcado nesta segunda-feira (29) com Maduro. A agenda, no Palácio do Planalto, inclui reunião privada entre os líderes às 10h30, reunião ampliada às 11h30 e uma cerimônia de assinatura de atos às 12h30, seguida de almoço às 13h30.

Vale lembrar que em 2019, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) editou portaria que proibia a entrada do ditador venezuelano no Brasil. A portaria foi revogada após a eleição de Lula.

Ao ser eleito, Lula disse que uma das prioridades de sua agenda externa seria retomar relações com Maduro, membro do Foro de São Paulo (hoje chamado Grupo de Puebla).

A notícia e as imagens da presença do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em Brasília, deixou os bolsonaristas em polvorosa, que, irritados, foram logo para as redes sociais para os costumeiros ataques da relação e amizade de Lula com o líder venezuelano.

