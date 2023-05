Maduro chega a Brasília para encontro com Lula e Unasul

Na manhã desta segunda-feira, 29, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, terá um encontro com o ex-presidente Lula, marcado para as 10 horas. Maduro e sua esposa, Cilia Flores, desembarcaram na Base Aérea de Brasília ontem, por volta das 21h24. O casal foi recebido por Gisela Maria Figueiredo Padovan, secretária de América Latina e Caribe do Itamaraty, e Manuel Vicente Vadell Aquino, embaixador da Venezuela no Brasil.

Ao meio-dia, Maduro e Lula terão um almoço no Palácio do Itamaraty. Essa será a primeira visita do ditador ao Brasil desde que foi impedido de entrar no país pelo então presidente Jair Bolsonaro em 2019.

Na terça-feira, 30, Maduro e Lula se reunirão com outros nove presidentes sul-americanos durante o encontro da Unasul, organização criada em 2008. Vale ressaltar que Dina Boluarte, do Peru, não participará devido a impedimentos constitucionais. Lula pretende propor aos líderes a criação de um “novo mecanismo de integração”.

“Agradeço a calorosa recepção que recebemos em Brasília, capital da República Federativa do Brasil”, escreveu Maduro em seu Twitter. “Nas próximas horas, desenvolveremos uma agenda diplomática que fortaleça a necessária união dos povos de nosso continente.”

Desde sua eleição, Lula havia destacado que uma das prioridades de sua agenda externa seria retomar as relações com Maduro, que é membro do Foro de São Paulo (agora chamado de Grupo de Puebla).

Redação AM POST