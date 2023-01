Maduro propõe a Lula criar bloco político aliado à Rússia e China

Redação AM POST*

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que conversou com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sobre criar um “bloco político” de esquerda nas regiões latino-americana e caribenha com a finalidade de unir forças com a Rússia e a China. A declaração ocorreu durante discurso à Assembleia Nacional feito nesta quinta-feira (12).

Na ocasião, Maduro mencionou ter conversado sobre o tema com representantes de outras nações vizinhas que possuem governos de esquerda.

“Eu estava conversando sobre isso com o Lula no telefone outro dia, pessoalmente com o presidente [da Colômbia] Gustavo Petro, estava conversando sobre isso com o presidente da Argentina, Alberto Fernández. Uma nova hora está chegando, uma hora especial para unir esforços e caminhos da América Latina e do Caribe para avançar na formação de um poderoso bloco de forças políticas, de poder econômico que fala ao mundo”, pontuou o líder venezuelano.

Para ele, os resultados das últimas eleições no continente latino-americano evidenciam uma ascensão da esquerda. A exemplo, estão os presidentes Gustavo Petro, da Colômbia; Alberto Fernández, da Argentina; Gabriel Boric, do Chile; e Lula, do Brasil.

Esse novo bloco planejado por Maduro representaria “novos polos de poder” junto ao presidente da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, a quem Maduro chama de “irmãos mais velhos” e com os quais defende o estreitamento de laços.

“Essa comunidade de destino compartilhado de que fala nosso irmão mais velho, o presidente Xi Jinping. A humanidade como uma comunidade de destino compartilhado. Ou daquele mundo multipolar e multicêntrico de que fala nosso irmão mais velho, o presidente Vladimir Putin”,assinalou o ditador.

*Com informações do Pleno News