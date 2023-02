Maioria dos brasileiros é contra reeleição de Lira e Pacheco para comando da Câmara e Senado, aponta pesquisa

Redação AM POST*

A reeleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), respectivamente, não agrada a maioria dos eleitores brasileiros, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira (1º).

Os dois contam com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e são uma aposta da nova administração em busca de governabilidade e melhores condições para avançar com sua agenda no Congresso Nacional.

Segundo o levantamento, 48% dos entrevistados afirmaram ser contrários à recondução de Lira ao cargo, enquanto 17% disseram ser favoráveis. Outros 35% não souberam responder.

Em relação a Pacheco, 47% dos brasileiros se manifestaram contra sua reeleição à presidência do Senado, 27% disseram se a favor e 26% não souberam dizer.

Questionados se confiam no Congresso, 57% dos entrevistados afirmaram não confiar na instituição, enquanto 24% disseram que sim e 19% não souberam opinar.

A pesquisa AtlasIntel tem margem de erro máxima de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo, considerando um nível de confiança de 95%. Isso significa que se levantamento tivesse sido feito mais de uma vez sob as mesmas condições e no mesmo período, esta seria a probabilidade de os resultados se repetirem dentro do limite da margem de erro.

Os entrevistados são recrutados organicamente durante a navegação de rotina na web em territórios geolocalizados em qualquer dispositivo (smartphones, tablets, laptops ou PCs).

A metodologia online costuma ser questionada por institutos tradicionais de pesquisa, que veem risco do chamado “viés de seleção” estatístico. Mas a Atlas argumenta que sua estratégia evita eventual impacto psicológico da interação humana sobre o respondente na hora da entrevista, que pode ocorrer no modelo presencial – o mais tradicional em pesquisas no Brasil.