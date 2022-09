Mais 50 mil famílias com Auxílio Estadual e mais 41 novos restaurantes populares em novo mandato de Wilson

Agência Brasil

A ampliação do maior programa de transferência de renda da história do Amazonas e do programa de segurança alimentar Prato Cheio estão entre as principais propostas do candidato à reeleição, governador Wilson Lima (União Brasil), para o segundo mandato. Projetos direcionados a mulheres e idosos também integram compromissos na área social.

Continua depois da Publicidade

O Auxílio Estadual permanente, que já alcança 300 mil famílias em todo o Amazonas, com o valor mensal de R$ 150, será estendido a mais 50 mil famílias. O programa inédito e histórico vem ajudando famílias amazonenses a se recuperarem dos efeitos da pandemia de Covid-19 e da maior enchente de todos os tempos. O pagamento do benefício injeta R$ 45 milhões no comércio todos os meses.

O restaurante popular Prato Cheio também será ampliado. Serão inauguradas mais 41 unidades ao longo do próximo mandato. Atualmente, 44 restaurantes já funcionam no Amazonas, sendo 18 em Manaus e 26 no interior. Quando Wilson assumiu o governo existiam apenas sete, todos concentrados na capital.

As ações itinerantes, que levam serviços públicos para mais perto da população por meio de programas como o Governo Presente, também serão intensificadas.

Continua depois da Publicidade

Populações vulneráveis

Wilson vai aperfeiçoar e fortalecer a rede de proteção a crianças, adolescentes, mulheres, idosos, deficientes e população LGBTQIA+, visando expandir as políticas voltadas à prevenção e enfrentamento da violência contra esses públicos.

O governador também vai implementar a Casa da Mulher Brasileira, com objetivo de atender as mulheres em situação de violência doméstica.

Continua depois da Publicidade

Além disso, por meio do programa de Dignidade Menstrual serão distribuídos absorventes higiênicos para meninas da rede estadual de ensino que possuem insegurança econômica familiar.

Wilson Lima vai inaugurar, ainda, um novo Centro de Convivência da família na zona leste de Manaus, para facilitar o acesso a atividades sociais, culturais, de saúde e lazer a quem mora nesta área da capital.