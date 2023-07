Malafaia rebate jornal O Globo e diz que não vai receber isenção oferecida por Lula

Neste domingo (16), o pastor Silas Malafaia usou as redes sociais para rebater uma reportagem de O Globo. Segundo ele, o jornal “mente e deturpa”.

O religioso disse que não vai receber nenhuma isenção tributária oferecida pelo presidente Lula. Ele reagiu em função de uma publicação de sábado (15), na qual o jornal destacou que “Com aval de Lula, isenção prevista na Reforma Tributária beneficiará 40 entidades ligadas a pastores bolsonaristas”.

O GLOBO MENTE E DETURPA! Não vou receber nenhuma isenção tributária oferecida por Lula. A imunidade tributária é direito constitucional para TODAS AS RELIGIÕES! EU DISSE TODAS! As 2 entidades que comandamos são religiosas e independente uma da outra e já possuem imunidade tributária. A jornalista está a serviço do governo Lula, não fala das outras religiões. O objetivo é propaganda para enganar evangélicos e tentar quebrar a rejeição de Lula no mundo evangélico – respondeu Malafaia, no Twitter.

Segundo a reportagem, o movimento apoiado pelo governo Lula para inserir na Reforma Tributária a extensão da isenção de impostos das igrejas para “associações beneficentes e assistenciais” vai beneficiar organizações de líderes evangélicos que apoiaram a reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro.

– O GLOBO levantou 40 entidades filantrópicas, casas de repouso e instituições de ensino atreladas aos templos dessas lideranças religiosas abarcadas pela medida, que foi aprovada pela Câmara e está em tramitação no Senado. Especialistas alertam que o texto é subjetivo, o que pode implicar na ampliação da imunidade tributária para empreendimentos como rádios, televisões e gráficas – apontou o jornal.

Além de Malafaia, o texto também o fundador da Comunidade Sara Nossa Terra, bispo Robson Rodovalho, que terá, de acordo com o jornal, ao menos duas organizações filantrópicas beneficiadas pela isenção. Foram listados ainda outros pastores da Assembleia de Deus, como José Wellington Bezerra, Abner Ferreira, Samuel e Keila Ferreira.

– Outros grandes conglomerados como a Universal, fundada por Edir Macedo, e a Lagoinha, de Márcio Valadão, também possuem organizações que ficarão isentas de tributo – diz a reportagem.

Fonte: Pleno.News