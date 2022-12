Mandato de Roberto Cidade é marcado pela eficiência na atuação parlamentar e pela condução do legislativo estadual

Redação AM POST

Presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) no último biênio, 2021/2022, o deputado estadual Roberto Cidade (UB), encerra seu primeiro mandato parlamentar com números que demonstram eficiência no que se refere à apresentação de projetos, leis e requerimentos em favor da população do Amazonas.

Ao final da 19ª Legislatura, Cidade contabiliza 272 projetos apresentados, 1.799 requerimentos encaminhados e 117 leis sancionadas. Outros seis projetos aprovados em plenário aguardam a sanção governamental.

“Mais do que números, chegamos a este final de mandato com sentimento de dever cumprido, com um trabalho voltado para atender as demandas da população que mais precisa. Buscamos fazer leis que trouxessem melhorias para a vida das pessoas. Sabemos que muito ainda precisa ser feito, mas tenho certeza de que avançamos bastante nestes quatro anos e estamos no caminho certo”, disse o deputado.

Presidente mais jovem a comandar o Parlamento Estadual, Cidade conduziu votações de matérias essenciais nos momentos mais difíceis da pandemia, bem como para retomada da economia.

Foi assim com a Lei do Gás, a aprovação dos auxílios emergenciais e do auxílio estadual permanente, e a destinação de R$ 160 milhões do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Estado do Amazonas – FTI para que os municípios pudessem executar ações de combate à Covid-19, além da criação das emendas de bancada que ampliaram a área de atuação dos deputados.

“Uma das grandes conquistas desse primeiro mandato foi a criação das emendas de bancada. Isso garantiu mais autonomia para os deputados e permitiu mais celeridade na atenção aos municípios, às iniciativas das prefeituras, auxiliando na manutenção de inúmeras iniciativas em favor da população do nosso estado”, disse.

Para a capital

Cidade destinou ainda emendas que permitiram incrementos importantes nos SPAs Joventina Dias e São Raimundo, além da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon). Além da área de saúde, emenda de Roberto Cidade permitiu a construção da capela multifuncional comunitária da Paróquia de Santo Antônio, zona Oeste da capital.

Na presidência da Aleam, coube a Cidade liderar votações importantes para Manaus, como a aprovação da liberação de recursos para o “Asfalta Manaus”, que em parceria com o município, tem permitido a revitalização asfáltica da capital. O parlamentar presidiu também a sessão que instalou a CPI da Amazonas Energia, que investigou abusos cometidos por parte da concessionária de energia elétrica.

“Sou manauara, tenho toda a minha trajetória de vida construída aqui e muito me orgulha poder, por meio da minha atuação parlamentar, contribuir com melhorias para a minha cidade. Sei que ainda temos um enorme caminho a percorrer, porém o que já caminhamos nos alegra e incentiva a querer fazer muito mais. Renovo meu compromisso com Manaus, com o povo desta terra e reafirmo que o nosso mandato está e se manterá vigilante para atender nossa cidade em tudo aquilo que ela precisar”, afirmou.

Em quatro anos de mandato, Roberto Cidade destinou um total de R$ 46,9 milhões de recursos em emendas, individuais ou de bancada, para a capital e municípios do interior.