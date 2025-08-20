Marcel van Hattem critica postagem de Hugo Motta, que anunciou Omar Aziz no comando da CPMI do INSS antes da votação

Notícias de Política – Após a eleição da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS) criticou publicamente o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, por anunciar supostos vencedores antes mesmo da votação oficial. Segundo Van Hattem, Motta já estava “decretando vitória de Omar” antes do início da disputa, referindo-se ao senador Omar Aziz (PSD-AM), aliado histórico do ex-presidente Lula e indicado para presidir a comissão pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Em seu discurso, Van Hattem enfatizou que a antecipação do resultado em um “tweet” do deputado Motta demonstrou uma tentativa de influenciar a escolha dos parlamentares. No post, segundo Hattem, Motta “anunciou” o deputado Ricardo Aiyres (Republicanos-TO) como relator e parabenizou Omar Aziz pela suposta presidência.

Nesta quarta-feira, 20, contudo, Omar saiu derrotado para o senador Carlos Viana (Podemos-MG).

Hattem destacou que o relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (UB-AL), e o presidente eleito, Carlos Viana, foram confirmados somente após intensa articulação da oposição.

Segundo o parlamentar, a comissão terá papel decisivo na investigação de desvios e fraudes em benefícios previdenciários, que podem ter causado prejuízos a aposentados, pensionistas e pessoas com deficiência.

O deputado aproveitou para elogiar o senador Eduardo Girão e outros membros da bancada de oposição que assinaram o requerimento de investigação, ressaltando que a CPMI representa um instrumento de fiscalização essencial para responsabilizar os culpados.

“Quem rouba de idosos e deficientes não pode ter proteção. Se o STF acha que vai manter o rumo da impunidade, o Congresso não deixará. Estou orgulhoso de todos os que assinaram o requerimento e defenderam a investigação”, declarou Van Hattem, reforçando que a oposição está empenhada em assegurar transparência e justiça.

Van Hattem também criticou o alinhamento político do governo federal na condução da investigação. Segundo ele, há tentativas de politizar o processo, mas destacou que a CPMI será conduzida de forma independente. “A CPI não é um palanque político, é um espaço de fiscalização do dinheiro público e defesa dos direitos dos brasileiros. A população espera respostas, e não vamos decepcioná-la”, afirmou.

Ao final do discurso, o deputado expressou confiança na presidência de Carlos Viana e no trabalho do relator Alfredo Gaspar. Ele ressaltou ainda que a comissão deve investigar sem prejudicar quem de fato cumpre sua função no INSS, garantindo que culpados sejam punidos e que novas políticas públicas evitem a repetição de fraudes.

“Quero parabenizar o presidente Carlos Viana, o relator Alfredo Gaspar e todos os demais membros desta CPMI pela responsabilidade e pelo compromisso com a população. Esta é uma missão que exige coragem, ética e atenção aos mais vulneráveis”, concluiu Van Hattem.

A CPMI do INSS foi criada para apurar fraudes e desvios no pagamento de benefícios previdenciários, que, segundo estimativas da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU), podem somar até R$ 6,3 bilhões.

Com a eleição de Carlos Viana para presidência e Alfredo Gaspar para relatoria, a oposição assume o controle da comissão, enquanto Omar Aziz, pré-candidato ao governo do Amazonas, perde a oportunidade de ganhar visibilidade nacional.

Confira o discurso de Marcel Van Hattem: