O secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, engenheiro civil Marcellus Campêlo, foi empossado nesta terça-feira (13/06), na presidência do Conselho Deliberativo da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama). A posse aconteceu durante a 58° Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada nesta terça-feira.

Na nova reforma administrativa do Governo do Amazonas, a Cosama passou a integrar a recém-criada Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), que é dirigida por Campêlo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A indicação de Marcellus Campêlo para a presidência do Conselho foi feita pelo governador Wilson Lima. Foi aprovada, unanimemente, pelos membros do Conselho.

Marcellus Campêlo é engenheiro civil, com especialização em saneamento básico. Ele coordena, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), o Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+). Na posse, ele destacou os avanços e as metas traçadas pela gestão do governador Wilson Lima para a área de saneamento.

“O trabalho que foi feito aqui na Cosama, nos últimos quatros anos e meio, foi espetacular, colaborando, e muito, com as 180 mil pessoas nos municípios onde a companhia atua. A minha chegada ao Conselho vem no intuito de unirmos forças em torno do saneamento e da melhoria da vida da população do interior, por meio do consumo de água com qualidade”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Cosama está presente em 15 municípios do interior, com captação, tratamento e distribuição de água potável, produzindo mais de 2 milhões de metros cúbicos por mês. O órgão planeja a expansão no interior.

Durante a reunião, da qual participaram o diretor-presidente da Cosama e membro do Conselho, Armando do Valle, e os conselheiros Juscelino Kubitschek, Michelle Bessa e Maria de Nazaré de Águila, foram apresentados os resultados alcançados pela atual gestão da Companhia e destacado o valor agregado com a chegada de Campêlo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A chegada do secretário é uma grande oportunidade para melhorarmos. Queremos ampliar os serviços, principalmente mostrando o quanto o governador Wilson Lima é focado na população do interior”, apontou Armando do Valle.

Por meio do Prosamin+, o Governo do Amazonas vai ajudar a expandir a coleta e tratamento de esgoto na zona leste e parte da zona sul, onde o programa vai investir R$ 95 milhões para beneficiar cerca de 200 mil pessoas. Serão construídos mais de 60 quilômetros de redes de coleta de esgoto, seis estações elevatórias, além de nove quilômetros de ligações domiciliares e intradomiciliares, no trecho entre a alça de retorno da Avenida Manaus 2000, no bairro Japiim, zona sul, até a Comunidade da Sharp, na zona leste para interligar a uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ETE Raiz vai ser construída pela concessionária Águas de Manaus em um terreno doado pelo Estado.

Campêlo também liderou a conclusão do Programa de Saneamento Integrado (Prosai) em Maués, em 2019 e, agora, trabalha na preparação do Prosai Parintins.

Em Maués, o Governo construiu mais de 18 mil metros de rede de coleta de esgoto e recuperou outros 13 mil metros de redes já existentes. Em Parintins, o Prosai tem investimentos de U$ 87,5 milhões, sendo U$ 70 milhões financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e contrapartida estadual de U$ 17,5 milhões, com foco em solucionar os problemas ambientais, promover a requalificação urbanística, levar saneamento e soluções de moradia para o município.

As obras vão impactar diretamente na área às margens da lagoa da Francesa, abrangendo os bairros Castanheira, Centro, Francesa, Palmares, Santa Clara e Santa Rita. Mas os benefícios do Prosai vão além das áreas de intervenção, já que vai valorizar o turismo na cidade, gerar empregos e levar água tratada para 100% da cidade.

Matérias Semelhantes: Justiça julga improcedente ação do MPF contra ex-secretário Marcellus Campêlo por responsabilidade na crise de oxigênio no AM. Saiba mais clicando aqui

Veja notícias ao vivo em: Amazônia TV clicando aqui

Redação AM POST