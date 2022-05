Marcelo Ramos chega em Manaus após ser destituído da Vice-Presidência da Câmara

Redação AM POST

O deputado federal Marcelo Ramos (PSD) chegou nesta quinta-feira, 26, em Manaus e foi recebido por apoiadores no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes após ser destituído da Vice-Presidência da Câmara e revelou que, a partir de agora, vira a página para focar no que é importante, que é proteger a economia do estado e procurar soluções para a alta da inflação e a fome.

“Foi a decisão mais fácil da vida. Escolhi não me calar porque os interesses do Amazonas não cabem num cargo. O presidente fica com o cargo e eu fico ao lado dos amazonenses”, disse.

Nessa quarta-feira, 25, o deputado Lincoln Portela (PL-MG) foi eleito para a Vice-Presidência da Casa, no lugar de Marcelo Ramos, foram 232 votos a favor do parlamentar, que é integrante da Frente Parlamentar Evangélica.