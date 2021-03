Marcelo Ramos diz que seria ruim para o Brasil discutir o afastamento de Bolsonaro em plena pandemia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL-AM), disse em entrevista ao site Congresso em Foco que rechaçou a hipótese de colocar em discussão e análise um dos mais de 60 pedidos de Impeachment do presidente Jair Bolsonaro.

Para ele, seria ruim para o Brasil discutir o afastamento do presidente em plena pandemia, processo que paralisaria a Câmara, de acordo com o deputado, por até um ano. Na avaliação de Marcelo Ramos, o processo também não frearia os discursos e as ações de Bolsonaro em relação à disseminação da doença e das mortes causadas pela covid-19.

“Todos que acompanham um processo de impeachment sabem que ele não começa hoje e termina amanhã. É longo, demora e paralisa o país. Tudo o que o Brasil não pode, neste momento, é ser paralisado”, afirma. “A oposição e a crítica a Bolsonaro podem e devem ser feitas de maneira dura por quem acha que deve fazê-las, mas, sinceramente, não acho que é o momento de criar mais instabilidade institucional. Precisamos do mínimo de tranquilidade para enfrentar os efeitos sanitários, econômicos e sociais da pandemia”, emenda. Para ele, só depois de superada essa etapa crítica é que o país terá condições de discutir as responsabilidades pelo agravamento da tragédia que já levou a vida de mais de 260 mil brasileiros.

Em seu terceiro ano de mandato federal, Marcelo Ramos já ocupa um dos postos mais cobiçados pelos parlamentares: o de vice-presidente da Câmara. Articulado e com bom trânsito entre governistas e a oposição, Ramos deverá ter maior protagonismo no cargo do que seus antecessores. Depois de conquistar cargos importantes na gestão de Rodrigo Maia (DEM-RJ), como a presidência das comissões especiais da reforma da Previdência e da PEC da prisão em segunda instância, ele surpreendeu colegas ao se lançar candidato pelo bloco de Arthur Lira (PP-AL), depois de ver frustradas suas pretensões de disputar o comando da Casa com o apoio do próprio Maia.