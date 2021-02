Marcelo Ramos é eleito 1º vice-presidente da Câmara dos deputados

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM) foi eleito, hoje (01/02), com 396 votos, 1º vice-presidente da Câmara Federal na chapa do presidente, deputado Arthur Lira (PP-AL). Desde 1982, o Amazonas não ocupa uma vaga na Mesa Diretora da Câmara, quando foi eleito o deputado Joel Ferreira (PDS-AM), que ocupou a segunda suplência da 2º Secretaria da Casa. Com isso, Ramos passa a ser, também, pelo regimento, o 1º vice-presidente do Congresso Nacional.

Continua depois da Publicidade

“Mais do que a honra, me cabe a responsabilidade de simbolizar, hoje, as esperanças do povo do Amazonas, que vai comigo, no meu coração, para a vice-presidência da Câmara. Assumir o cargo de vice-presidente da Câmara, um deputado federal de primeiro mandato, é muito significativo para o nosso Amazonas, em especial, pelo compromisso que o presidente, o deputado Arthur Lira (PP-AL), firmou, presencialmente, no nosso estado”, disse Ramos acrescentando que atuará com Arthur pela manutenção da Zona Franca de Manaus e a garantia de recursos para a recuperação da BR-319.

Em relação à segunda onda da pandemia que assola o Amazonas, Ramos garantiu que defenderá que ações sociais àquelas pessoas mais afetadas pela crise são inadiáveis. No entanto, pondera, do ponto de vista fiscal, o país também passa por sérios problemas. Por isso, ressalta a importância de se buscar soluções que fiquem dentro do teto de gastos, de modo a não passar uma mensagem de irresponsabilidade fiscal aos investidores.

“Creio que uma das soluções pode ser um auxílio emergencial menos robusto e mais focado nos que mais precisam, ou uma remodelagem do programa Bolsa Família, com a inclusão daqueles que hoje não dispõe de nenhum apoio social”, revelou Marcelo Ramos.

Continua depois da Publicidade

Agenda prioritária

“Estabelecemos uma agenda prioritária para o país, que inclui a necessidade de aprovar, urgentemente, o Orçamento de 2021. Após isso, vamos discutir a PEC Emergencial, na sequência, a PEC da Reforma Administrativa, e a PEC da Reforma Tributária, para que o Brasil tenha um ambiente de negócios sadio e possa voltar a crescer após a contenção da crise sanitária, que penaliza a todos e, em especial, ao Amazonas”, afirmou novo vice-presidente da Câmara.

Perfil Marcelo Ramos

Marcelo Ramos Rodrigues tem 47 anos de idade, é formado pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), com especialização em Direito Processual, e aluno de MBA em Relações Governamentais da Fundação Getúlio Vargas.

Continua depois da Publicidade

Iniciou sua vida política como estudante secundarista, ocupando a presidência do grêmio estudantil e, mais tarde, a presidência do Centro Acadêmico de Direito da Ufam. Uma trajetória de vida como a de milhares de amazonenses, como costuma definir o deputado, filho da professora Graça Ramos e do advogado e funcionário público Umberto Rodrigues (in memorian).

Foi vereador (2007/2010) e deputado estadual (2011/2014). Candidato ao Governo do Estado do Amazonas, foi o terceiro candidato mais votado com 179.758 votos. Em 2016, concorreu à Prefeitura de Manaus, ficando em segundo lugar com mais de 457 mil votos.

Continua depois da Publicidade

Foi, ainda, Subsecretário Municipal de Esportes de Manaus, Chefe do Departamento de Relações Internacionais do Ministério do Esporte e secretário da SMTU (Secretaria Municipal de Transportes Urbanos). Eleito deputado federal pelo Amazonas em 2018, com mais de 106 mil votos, é atualmente, presidente municipal do Partido Liberal (PL) em Manaus e o primeiro Vice-Líder do PL.

Presidiu a Comissão Especial que analisa proposta de Reforma da Previdência e hoje, preside a Comissão Especial da PEC da Segunda Instância e o colegiado que analisa os Subsídios Fiscais, Tributários e Creditícios.

Também é professor universitário, escritor, maratonista e triatleta. Casado com Juliana Ramos, tem três filhos; Gabriel, 23 anos, Marcela, 7, e José Umberto, 5. Por onde passou, teve sempre as suas contas aprovadas e, por dois anos consecutivos, foi apontado parlamentar zero falta e um dos mais destacados deputados federais em diversos rankings de avaliação.

* Com informações da assessoria de imprensa