Marcelo Ramos entra com ação na Justiça Eleitoral para sair do Partido Liberal

Redação AM POST

O vice-presidente da Câmara, deputado federal Marcelo Ramos, entrou nesta segunda-feira (20/12) com ação de justificação de desfiliação do Partido Liberal (PL) junto ao TSE- Tribunal Superior Eleitoral. O parlamentar recebeu do presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, carta-ofício que o liberou a sair da legenda sem perder o mandato.

“Acabo de ajuizar a ação para que o TSE reconheça meu direito de me desfilar do PL, sem perder o mandato. A despeito de ter a carta de anuência, não quero que fique nenhuma dúvida de que minha desfiliação tem permissão constitucional e legal”, disse Ramos agora há pouco.

A ação declaratória tem caráter liminar, ou seja, pede que a decisão seja proferida pelo colegiado com urgência. “Aproveito para renovar minha gratidão ao presidente Valdemar e a toda a bancada do PL, que sempre me apoiou e respeitou”, afirmou Marcelo Ramos.

No último dia 7/12, Marcelo Ramos havia anunciado a saída amigável do PL e agradeceu o respeito do presidente Valdemar da Costa Neto. Na ocasião, o parlamentar afirmou que ambos entraram em consentimento e que Valdemar assinou a carta que autoriza a desfiliação, bem como a posição de Ramos na Casa.

O deputado decidiu deixar a legenda após filiação do presidente Jair Bolsonaro. “Seria um constrangimento para o presidente, para o partido, ter um dos seus membros criticando o presidente vez por outra, e seria por outro lado um constrangimento para mim ser filiado ao mesmo partido de um presidente que eu não acredito que seja o melhor para o futuro do nosso país”, explicou.