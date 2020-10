Marcelo Ramos envia requerimento a Rodrigo Maia para retomada da comissão da Segunda Instância

Redação AM POST

O deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM) encaminhou, pela segunda vez, requerimento ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ), pedindo a reinstalação da Comissão especial que analisa a execução da pena após condenação em segunda instância.

No documento, também assinado pelos deputados Fábio Trad (PSD-MS), relator, e Alex Manente (Cidadania-SP), autor, os membros do colegiado destacam a importância da matéria e afirmam que a sua aprovação será possível somente após a volta do funcionamento da comissão que analisa a PEC 199.

“O clamor geral contra a soltura do chefe do PCC, André do Rap, que já tem duas condenações em segunda instância, expõe a importância de votarmos a PEC a fim de tornarmos a Justiça brasileira mais efetiva. Se a proposta já tivesse sido aprovada, condenados como ele não ganhariam as ruas”, afirmou Ramos.

Para os parlamentares, a aprovação da matéria daria uma solução mais “estruturante pro nosso ordenamento processual, sem fulanizar o processo legislativo, mas buscando oferecer um judiciário mais célere, eficiente e efetivo pro povo brasileiro”.

Outras pautas

“O diálogo colocando os interesses da população acima das disputas é urgente e aqui renovo o apelo aos líderes partidários. Poderemos estabelecer, com as sessões remotas, uma pauta mínima e manter votações importantes, mesmo no período de eleição. PECs do Pacto Federativo, da Segunda Instância e do Bolsa Família, vetos da lei do saneamento e da desoneração da folha não podem esperar mais nem um dia”, avalia o deputado Marcelo Ramos.

* Com informações da Assessoria de Imprensa