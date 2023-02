Marcos do Val diz que vai se afastar do Senado e deixar política

Redação AM POST

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) anunciou na noite de 4ª feira (1º.fev.2023) que deixará de forma “definitiva” a política. Ele foi eleito para o Senado em 2018, para um mandato de 8 anos. Sua suplente é Rosana Foerst.

O político informou que vai pedir afastamento nos próximos dias, mas não informou uma data. “Após 4 anos de dedicação exclusiva como senador pelo Espírito Santo, chegando a sofrer um princípio de infarto, venho através desta, comunicar a todos os capixabas a minha saída definitivamente da política”, escreveu em seu perfil no Instagram.

Na nota (leia a íntegra no fim deste texto), Marcos do Val disse que irá retomar sua carreira nos Estados Unidos. O congressista tem uma empresa que oferece serviços de preparação de agentes de segurança pública e privada.

“Perdi a convivência com a minha família, em especial com minha filha. Não adianta ser transparente, honesto e lutar por um Brasil melhor, sem os ataques e as ofensas que seguem da mesma forma”, declarou.

“Nada existe de grandioso sem paixão. Essa paixão não estou tendo mais em mim. As ofensas que tenho vivenciado, estão sendo muito pesado para a minha família.”

Em transmissão ao vivo feita em seu perfil no Instagram na noite de 4ª feira (1º.fev), o senador disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) queria o “coagir” para participar de um golpe de Estado depois da derrota nas eleições de 2022. Conforme o congressista, a acusação contra o ex-presidente foi detalhada em uma entrevista à revista Veja que deve ser publicada na 6ª feira (3.fev).

“Eu ficava ‘puto’ quando me chamavam de bolsonarista. Eu vou soltar uma bomba aqui para vocês: 6ª feira [3.fev] vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Para vocês terem uma ideia. E é lógico que eu denunciei”, disse.

Marcos do Val era considerado aliado de Bolsonaro. Apoiou, por exemplo, o candidato do ex-presidente para o comando do Senado, Rogério Marinho (PL-RN) –a eleição foi vencida por Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Do Val foi criticado por cumprimentar Pacheco depois da vitória na Casa Alta. Imagens também circularam nas redes indicando que ele teria votado “a favor de Lula no Senado Federal”. Ele classificou a imagem como “fake news”.

O senador ainda foi um dos 8 que se opuseram ao decreto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre intervenção federal na área de segurança pública do Distrito Federal depois do 8 de Janeiro.

Segundo do Val, uma “célula extremista” liderou as invasões e depredações às sedes dos Três Poderes e Lula teria deixado de agir contra o vandalismo para “lacrar” e “sujar a imagem da direita”.

Leia a íntegra da nota divulgado por Marcos do Val:

*Com informação Poder 360