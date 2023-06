Marcos do Val teve acesso em janeiro aos relatórios da Abin

O senador Marcos do Val (Podemos-ES), que foi alvo de uma operação da Polícia Federal na quinta-feira 15, teve acesso já no final de janeiro ao relatório que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) enviou à comissão do Congresso que controla os órgãos de inteligência do governo federal. A informação foi publicada pela colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo.

Segundo as informações obtidas junto a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI), Do Val foi o segundo a ver os papéis, logo depois que eles chegaram à comissão. Esperidião Amin (PP-SC) foi o primeiro, em 21 de janeiro. O relatório continha uma coleção de mensagens enviadas por agentes da Abin a autoridades do governo federal nos dias anteriores aos atos do dia 8, alertando sobre o risco de invasão das sedes dos Três Poderes.

A resolução que regula a CCAI obriga os membros da comissão a manter sigilo sobre os documentos de inteligência que lhes são franqueados. Esse primeiro relatório da Abin estava disponível em papel e em formato digital, que podia ser aberto mediante a apresentação de uma senha específica.

A ordem de busca e apreensão assinada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes ainda é sigilosa. Pelo que se sabe até agora, Do Val está sendo investigado por tentativa de golpe de estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A decisão é sigilosa, mas um dos fatos que teria baseado o pedido da PF foi a divulgação das cópias dessa versão do relatório enviada em janeiro à comissão do Congresso.

