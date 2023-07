María Corina Machado diz que 25% da sociedade venezuelana está espalhada pelo mundo sendo milhares no Brasil

A ex-deputada María Corina Machado, 55 anos, disse em entrevista a O Globo que 25% da sociedade venezuelana está espalhada pelo mundo sendo milhares no Brasil, fugindo da fome e miséria que assola o país na gestão do ditador Nicolás Maduro.

Corina é líder da oposição na Venezuela e chamou de “inadmissível” a posição do presidente brasileiro Lula (PT) em relação à ditadura de Nicolás Maduro no seu país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Seja por razões de afinidade ideológica ou projetos em comum, a posição de Lula é inadmissível a esta altura do jogo, com 25% da sociedade venezuelana espalhados pelo mundo, milhares no Brasil; com uma investigação sobre crimes de lesa-humanidade avançando no Tribunal Penal Internacional; quando existem acusações bem documentadas na Justiça internacional sobre corrupção, narcotráfico, lavagem de dólares e financiamento do terrorismo. Maduro é tóxico”, disse.

Ela desponta nas pesquisas venezuelanas como favorita nas primárias que os partidos de oposição vão realizar em outubro, mas ela ficou inelegível por 15 anos por uma decisão da Controladoria Geral da República.

“Acho que o governo brasileiro pode contribuir de maneira significativa para uma transição pacífica na Venezuela, mas não botando panos quentes e justificando os crimes de Maduro. Assim, o Brasil perde autoridade moral frente aos demais atores democráticos para se tornar um interlocutor confiável”, declarou María Corina.