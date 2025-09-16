Maria do Carmo critica ação excessiva do governo Lula em Humaitá e Manicoré

Notícias de Política – Um dia depois da megaopeção da Polícia Federal (PF) nos municípios de Humaitá e Manicoré, no Sul do Amazonas, para combater a atividade do garimpo ilegal – com explosão em massa de dragas, uso de helicópteros em rasante sobre as cidades e gás de efeito moral contra os moradores -, a pré-candidata da direita ao Governo do Amazonas, Professora Maria do Carmo (PL), criticou o uso excessivo da força policial e os transtornos causados à população e ao meio ambiente.

“O garimpo ilegal deve ser combatido, mas jamais causando terror e mais prejuízos para os moradores da região que, inclusive, foram intimidados. Logo no dia em que se celebra a padroeira de Manicoré, Nossa Senhora das Dores”, lamentou Maria do Carmo, que também fez duras ao presidente Lula (PT), que tem defendido o que ela chamou de “ações espetaculosas”.

“Parece que sempre que nosso Estado encontra uma forma de se destacar e desenvolver, o governo Lula age para nos prejudicar”, disse Maria ao citar a recuperação da BR-319, que foi promessa de campanha do presidente, e outras atividades como o agronegócio e a exploração de minérios. “Somos um Estado rico, com um povo pobre. Liberar e ordenar atividades extrativistas no Amazonas não pode, mas vender nossa refinaria para a China, sem anuência do Congresso, pode né? Privatizar o rio Madeira e fazer o caboclo pagar para navegar nas águas que sempre foram suas também pode né Lula?”, questionou.

No dia 28 de agosto, foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) o decreto 12.600, que trata da inclusão de hidrovias no Programa Nacional de Desestatização, entre elas a do rio Madeira. “A gente já sabe no isso vai dar. Mais uma conta para o nosso povo pagar, enquanto a turma da esquerda lucra com nosso atraso de vida”, apontou Maria do Carmo.

“Chega da política do atraso, do não pode. A gente precisa de pessoas que realmente queiram fazer política com ‘P’ maiúsculo, a política do servir e que muda a vida das pessoas para melhor. E essa mudança vai começar por aqui, pelo nosso Estado. É aqui que começa o Brasil e nós vamos juntos fazer o nosso Amazonas ser grande como ele de fato é”, finalizou a Professora.