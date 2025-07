Maria do Carmo e Alfredo Nascimento reúnem nomes do PL para vídeo em defesa de Bolsonaro

Notícias de Política – O presidente do PL no Amazonas Alfredo Nascimento e a pré-candidata ao Governo do Estado, Maria do Carmo Seffair, reuniram-se na tarde desta sexta-feira 18) com outros alguns membros da sigla para definição de estratégias em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que atualmente enfrenta novas investigações conduzidas pela Polícia Federal e hoje foi alvo de medidas restritivas do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em uma postagem rápida nas redes sociais, Maria do Carmo Seffair aparece ao lado de Alfredo Nascimento, do deputado federal Capitão Alberto Neto, e os vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Capitão Carpê e Coronel Rosses. “União por Bolsonaro… União pelo Brasil”, diz post.

Confira



A operação

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta sexta-feira (18/7), mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília. Policiais federais fazem buscas na casa de Bolsonaro, no bairro Jardim Botânico, e no escritório político dele, na sede do PL.

O ex-presidente, de acordo com aliados, estava em casa quando os agentes da PF chegaram. A operação foi autorizada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, que também ordenou medidas restritivas contra o ex-presidente. Entre elas:

1) Uso de tornozeleira eletrônica;

2) Proibição de contato com o filho Eduardo Bolsonaro;

3) Proibição do uso de redes sociais;

4) Proibição de se aproximar de embaixadas.