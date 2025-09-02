A notícia que atravessa o Brasil!

Maria do Carmo usa Garrincha pra ironizar Omar Aziz e afirma: “chega de velha política”

Maria do Carmo lembrou de Fiola e Garrincha na Copa de 1958, quando a seleção brasileira se preparava para enfrentar a União Soviética

Por Bruno Pacheco

02/09/2025 às 12:36 - Atualizado em 02/09/2025 às 12:39

Notícias de Política – A pré-candidata ao governo do Amazonas, Maria do Carmo Seffair (PL), recorreu a uma famosa história sobre o craque Garrincha para ironizar o senador Omar Aziz e criticar a velha política no estado. Em publicação nas redes sociais, ela comparou a situação política local à histórica estratégia do técnico Fiola durante a Copa de 1958, quando preparava a seleção brasileira para enfrentar a União Soviética.

No vídeo, Maria do Carmo relembrou que, segundo a lenda, Fiola queria que Garrincha recebesse um lançamento, driblasse três adversários e cruzasse para Mazolla cabecear na grande área. Garrincha, então, teria perguntado: “Seu Fiola, o senhor já combinou com os russos?”. A pré-candidata utilizou essa referência para questionar se “já combinaram com o povo do Amazonas” a possível escolha do senador para o governo em 2026.

Leia mais: Marcelo Ramos vira ‘garoto de recado’ da velha política e ataca Maria do Carmo

“Chega dessa velha política de caciques que se acham donos da vontade do povo. Teremos a mudança que o nosso estado precisa e merece, e vamos libertar o Amazonas do atraso”” e representar eleitores que buscam renovação.

A professora enfatizou ainda que o momento exige transparência e aproximação com a população. “Seis em cada dez amazonenses querem mudança. Chega de caciques que se acham donos da vontade do povo”, disse.

Confira:

