Maria do Rosário divulga fake news sobre preço da picanha

A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) divulgou uma notícia falsa sobre o preço da picanha.

Um vídeo postado no perfil do Twitter da política gaúcha no último dia 19 mostra cortes de picanha sendo vendidos a R$ 34,99 o quilo, na rede Garcia Supermercados, de Blumenau, Santa Catarina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Sabe o que é isso aqui? Eu fiz o L”, diz o autor da gravação, em comemoração à suposta redução do preço da picanha e ao fazer referência à vitória eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Entretanto, o corte que aparece no vídeo é uma peça de picanha fatiada, ou seja, uma mistura da picanha real com o coxão duro, parte menos nobre do boi, menos macia e com mais fibras.

O corte é considerado menos nobre e, por isso, sempre teve um preço menor do que o da picanha, que é vendida por um valor maior do que o dobro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No site do supermercado, o preço da picanha é indicado em R$ 89,90 por quilo. Mas pode variar de R$ 60 até R$ 350, caso seja uma versão premium ou importada.

Os próprios usuários do Twitter apontaram a notícia falsa republicada pela parlamentar. Até o momento, nenhuma “agência de checagem de informações” se manifestou para classificar a notícia como fake news.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST com informação Revista Oeste