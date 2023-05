Marina Silva amarga derrotas no Congresso e é chamada para reunião com Lula

O presidente Lula convocou as ministras Marina Silva (Meio Ambiente) e Sonia Guajajara (Povos Originários) para uma reunião nesta sexta-feira (26/5), em Brasília.

O objetivo será discutir uma estratégia para tentar reverter as derrotas que ambas sofreram no Congresso, com a desidratação de suas pastas e a aprovação da urgência do projeto do marco temporal das terras indígenas.

Antes da conversa com Lula, Marina deve se reunir, na tarde desta quinta-feira (25/5), com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, responsável pela articulação política do governo.

De acordo com auxiliares de Lula, o presidente está incomodado com o comportamento recente de Marina por ter ter ignorado uma ordem dele em relação ao pedido da Petrobras para perfurar a foz do rio Amazonas em busca de petróleo.

Lideranças petistas no Congresso Nacional avaliam que a culpada pelo esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente articulado pelos parlamentares seria a própria ministra Marina Silva.

Em conversas reservadas, caciques do PT dizem que faltou Marina “fazer política” para evitar que sua pasta perdesse atribuições durante a votação da medida provisória (MP) da reestruturação.

Petistas apontam, por exemplo, que a ministra não recebeu parlamentares nem procurou representantes das bancadas do Congresso para tentar manter suas atribuições.

*Com informações do Metrópoles