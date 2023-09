Marina Silva: “Eventos extremos já arrebentam a porta das nossas casas”

Amazonas – A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, enfatizou a gravidade dos eventos extremos e os efeitos das mudanças climáticas, destacando que eles já são uma realidade dramática no Brasil. Durante sua participação na abertura da oficina “Emergência Climática: as ações federais diante de crescentes desafios,” organizada pelo Ministério do Meio Ambiente, a ministra fez referência às tragédias recentes que assolaram o país, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, que está enfrentando as consequências de um ciclone.

Marina Silva declarou: “Já não precisamos fazer narrativas. O problema das mudanças climáticas e dos eventos extremos que antes eram um mero presságio agora estão causando devastação. O que ocorreu no Sul da Bahia, em Recife, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e o que estamos testemunhando agora no Rio Grande do Sul, tudo isso evidencia que os eventos extremos já estão nos afetando de maneira dramática.”

Durante o evento, o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Mauro Pires, ressaltou a disparidade na forma como os desastres afetam diferentes segmentos da população. Ele afirmou: “Os desastres afetam a todos, mas de maneira desigual. As populações mais vulneráveis são as que sofrem de forma mais intensa.”

A oficina “Emergência Climática” reúne especialistas, autoridades e representantes da sociedade civil para discutir estratégias e ações federais diante dos crescentes desafios impostos pelas mudanças climáticas e eventos climáticos extremos. O evento tem como objetivo promover a conscientização e o planejamento de medidas que possam minimizar os impactos das mudanças climáticas no país, especialmente para as comunidades mais vulneráveis.