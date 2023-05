Marina Silva lembra que foi ameaçada de linchamento por não concordar com asfaltamento de estrada no Acre

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participou nessa quarta-feira (24) de audiência pública na Câmara dos Deputados e defendeu que haja avaliação ambiental e estratégica sobre a BR-319, rodovia federal que liga Manaus a Porto Velho, em Rondônia, cujo asfaltamento é reivindicado historicamente no Amazonas.

Marina lembrou que foi ameaçada de linchamento no Acre, sua terra natal, quando foi contra a ligação por terra entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco sem um estudo que medisse os danos ambientais da obra.

“Eu sei a demanda, sei o sofrimento que as pessoas têm com esse debate. Eu mesma vivi isso no estado do Acre”, afirmou a ministra.

“A ligação de Cruzeiro do Sul com Rio Branco não é feita por rios, só por estrada. Eu fiquei durante quatro anos sem poder andar na metade do meu estado sob pena de ser linchada porque eu não concordava que fizessem o asfaltamento sem estudo de impacto ambiental, sem demarcação das terras indígenas, sem a criação das unidades de conservação”, contou Marina.

“Disseram que eu estava dentro do avião da Varig e foram para o aeroporto de Cruzeiro do Sul botar pneu e trator para o avião não descer”, lembrou. “É muito fácil defender meio ambiente no ambiente dos outros. Difícil é defender o meio ambiente no ambiente da gente”, disse.

