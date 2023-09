Mauro Cid entrega “termo de intenção” de fazer acordo de delação premiada ao STF

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que participou diretamente do caso das joias desde os primeiros passos, entregou nessa quarta-feira (6) ao Supremo Tribunal Federal (STF) um “termo de intenção” de fazer um acordo de delação premiada. A proposta foi confirmada pela Polícia Federal (PF), que concorda com a iniciativa de Cid. A notícia foi revelada pela Globonews e confirmada pelo UOL.

De acordo com informações, ontem, o tenente-coronel Mauro Cid compareceu ao STF acompanhado por seu advogado, Cezar Roberto Bitencourt. No encontro, ele se reuniu com um juiz auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes para entregar o “termo de intenção” relacionado à sua delação premiada. A PF está de acordo com a proposta de Cid, mas os termos e condições da possível colaboração ainda não foram definidos.

O Ministério Público Federal (MPF) deve receber e opinar sobre a proposta. Além disso ela precisa ser aceita pelo ministro Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos em que Cid é investigado.

Mauro Cid ganhou destaque por ser o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, atualmente filiado ao Partido Liberal (PL). Sua decisão de procurar um acordo de delação premiada pode gerar repercussões políticas, principalmente diante do cenário atual de intensos debates e investigações envolvendo o ex-presidente e seu governo. A procura por esse tipo de acordo sugere que o tenente-coronel possa ter informações relevantes para as investigações em curso.

Esse tipo de acordo é uma ferramenta jurídica utilizada para incentivar pessoas envolvidas em crimes a colaborarem com as investigações, fornecendo informações valiosas. Em troca, os colaboradores recebem benefícios, como redução de pena ou até mesmo a possibilidade de não serem processados. As delações têm impacto direto nas investigações, podendo ajudar a revelar esquemas de corrupção e levar à responsabilização de envolvidos.

A delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid pode ter implicações significativas para o cenário político brasileiro. Ele ocupou uma posição de confiança junto ao presidente Jair Bolsonaro e, portanto, pode ter informações relevantes sobre assuntos de interesse público.

