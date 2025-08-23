A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

MBL diz que terá candidato à Presidência nas eleições de 2026

Presidente do movimento descartou apoio a Tarcísio de Freitas e disse que MBL terá um partido em até 60 dias, chamado “Missão”.

23/08/2025 às 04:00

Ver resumo

Notícias de política – O coordenador nacional do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos, disse nesta sexta-feira, 22, que o grupo lançará o seu próprio candidato à Presidência nas próximas eleições. O movimento tenta finalizar o processo de criação do Missão, partido político do MBL que já reuniu as 457 mil assinaturas necessárias para se viabilizar.

PUBLICIDADE

“Nós teremos candidato para presidente da República. Está indo para julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (o processo de) criação do nosso partido, que deverá estar pronto em até 60 dias. Com o partido Missão, estaremos nas próximas eleições com um candidato”, afirmou o coordenador nacional do MBL em entrevista ao portal Metrópoles.

Para Santos, o MBL já passou da fase em que enfrentava “dilemas” para escolher o político que apoiaria. “Agora a nossa tarefa é escolher um candidato”, disse.

PUBLICIDADE

Na quinta-feira, 21, o MBL rompeu com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Na tribuna da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), o deputado estadual Guto Zacarias (União Brasil) anunciou a sua saída da vice-liderança do governo e acusou Tarcísio de apoiar projetos que ampliam privilégios do funcionalismo público.

Leia também: Adolescente de 12 anos é apreendida suspeita de mandar matar a própria mãe em Manaus

Tarcísio é cotado para disputar a Presidência em 2026. O governador de São Paulo pode receber o apoio de Jair Bolsonaro (PL), uma vez que o ex-presidente está inelegível até 2030. Bolsonaro, no entanto, ainda não sinalizou quem apoiará e sustenta que vai concorrer ao Planalto.

Santos afirmou que o MBL vai apoiar Tarcísio na corrida pelo Planalto no próximo ano e criticou governador. “A gente nunca se escorou no Tarcísio. Ele é um homem público, reconheço as qualidades dele, mas ele sempre se escorou no Bolsonaro. Nós tivemos uma aliança altiva. O Guto (Zacarias) passou os projetos de lei e, em troca, ele liderou a discussão da privatização da Sabesp”, afirmou.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Manaus

Vídeo mostra motociclista ser arremessado após colisão com carro parado em faixa de pedestres em Manaus

Câmeras de segurança registraram o acidente na avenida das Torres.

há 26 minutos

Polícia

Mulher ateia fogo na própria casa após ser agredida pelo companheiro em Manaus; vídeo

Incêndio destruiu residência no bairro Novo Aleixo.

há 55 minutos

Polícia

Suspeito é preso após tentar furtar gasolina e provocar incêndio em moto no interior do Amazonas

Incidente ocorreu durante a madrugada no município de Canutama.

há 1 hora

Famosos

Dado Dolabella é acusado de agredir Wanessa Camargo em confraternização, diz colunista

Confusão teria ocorrido durante evento com elenco do ‘Dança dos Famosos’, no Rio de Janeiro.

há 1 hora

Amazonas

Comunidade quilombola de Parintins é reconhecida durante cerimônia da Fundação Palmares

Certificação da comunidade Baixa da Xanda foi entregue durante celebração dos 37 anos da Fundação Palmares, em Brasília.

há 1 hora