MBL: Kim anuncia Gentili como candidato a presidente em 2026

O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) anunciou os planos para o futuro do Movimento Brasil Livre (MBL). Entre as metas, está transformar o grupo em um partido político e lançar o comediante Danilo Gentili como candidato a presidente da República pela sigla em 2026.

– Tá nos nossos planos iniciar o processo para formar um partido político. Dá para fazer muita coisa sendo independente dentro dos partidos políticos. Mas a gente quer, por exemplo, ter um candidato à Presidência da República (…). A gente tem defendido e vamos construir para 2026 a candidatura do Danilo Gentili, e ele vai disputar – garantiu Kataguiri em entrevista ao podcast Flow, publicada nesta terça-feira (17).

Na sequência, o apresentador Igor 3K avaliou que caso Gentili seja eleito presidente do Brasil, nosso país se assemelharia à Ucrânia, onde o presidente, Volodymyr Zelensky, atuava como comediante antes de se eleger.

– Os Estados Unidos teve o Reagan também – respondeu Kataguiri, fazendo referência ao ex-humorista e ex-presidente norte-americano Ronald Reagan, que comandou o país entre os anos de entre 1981 e 1989.

O deputado aproveitou a ocasião para informar que o MBL pretende criar o “livro amarelo”, com teses do movimento voltadas para áreas como educação, saúde, economia.

O MBL foi criado em 2014 e ganhou forças com os protestos a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016. Dois anos depois, o movimento chegou a apoiar a candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas acabou se afastando do ex-chefe do Executivo durante o mandato.

