MDB diz que expulsará filiado que aceitar ministério de Bolsonaro

O MDB usou as redes sociais para dizer aos aos seus filiados que quem acietar ocupar um ministério no governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) será convidado a deixar a sigla.

A manifestação oficial da legenda ocorre diante da pressão do partido para angariar um comando ministerial.O Palácio do Planalto está incomodado com os pedidos feitos por aliados emedebistas no Congresso Nacional, após o senador Ciro Nogueira (PP-PI), um dos principais caciques do Centrão, ter sido convidado a compor o primeiro escalão do governo.

Pessoas próximas ao presidente reclamam do apetite do MDB em pedidos para garantir a sustentação nas pautas de interesse do Executivo que tramitam no Congresso.

Dois nomes da sigla surgem como favoritos para ocupar um ministério, caso Bolsonaro ceda às pressões: o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (PE), e no Congresso, senador Eduardo Gomes (TO).

O partido não desmente que haja pressão interna por uma vaga no governo federal. Informa, porém, que convidará o novo ministro a se desfiliar.

*Com informações do Metrópoles