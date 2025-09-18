A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

MDB no Senado se posiciona contra PEC da Blindagem e critica retrocesso democrático

O texto foi assinado pelo líder do partido na Casa, senador Eduardo Braga (AM).

Por Natan AMPOST

18/09/2025 às 15:03

Ver resumo

Notícias de política – A bancada do MDB no Senado Federal divulgou, nesta quarta-feira (17/9), uma nota oficial manifestando oposição à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 03/2021, conhecida como PEC da Blindagem. O texto foi assinado pelo líder do partido na Casa, senador Eduardo Braga (AM), e classifica a medida como um “imenso retrocesso para a democracia” e um caminho para a “impunidade absoluta”.

PUBLICIDADE

A proposta, aprovada na Câmara dos Deputados, prevê que parlamentares só possam responder a processos criminais na Justiça após autorização da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e, posteriormente, do plenário da Casa Legislativa com apoio de 2/3 dos votos.

Leia também: Deputados do AM que votaram a favor da PEC da Blindagem recebem enxurrada de críticas nas redes sociais

PUBLICIDADE

Para o MDB, a medida fere um dos princípios fundamentais da Constituição de 1988, que garante que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. O partido ressaltou que participou ativamente da formulação da Carta Magna e que não poderia se omitir diante do que considera um ataque direto ao equilíbrio democrático.

Leia a íntegra da nota:

PUBLICIDADE

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB), principal partido responsável pelo resgate da democracia brasileira e protagonista da Constituição Cidadã de 1988, manifesta sua firme e inabalável oposição à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 03/2021, conhecida como PEC da Blindagem. Consideramos esta proposta como impunidade absoluta e um imenso retrocesso para a democracia e a transparência pública.

Em total desrespeito ao nosso compromisso permanente com o fortalecimento das instituições democráticas, que não admite qualquer erosão, é inconcebível transformar a imunidade parlamentar em impunidade universal e desmedida. Além de minar a transparência pública, essa medida estabelece um precedente perigosíssimo.

PUBLICIDADE

A Constituição que o MDB ajudou a promulgar é clara ao afirmar que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. A aprovação desta PEC implodiria a igualdade, criando castas ao blindar deputados e senadores de investigação ou processo criminal. É inadmissível instituir privilégios incompatíveis com uma democracia livre, onde o Parlamento já possui exceções que a população não tem.

Diante da gravidade da situação, a bancada do MDB no Senado se posiciona firmemente contra a PEC 03/2021. Nossos membros na Comissão de Constituição e Justiça deverão se manifestar pela inconstitucionalidade da proposta e, caso chegue ao plenário, se posicionar contra, em defesa intransigente da democracia, da transparência e da Justiça._

Senador Eduardo Braga (AM)
Líder do MDB no Senado Federal

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Política

Justiça Eleitoral condena ex-prefeita Patrícia Lopes a multa por propaganda antecipada em Presidente Figueiredo

Nas eleições municipais de 2024 em Presidente Figueiredo, a ex-prefeita Patrícia Lopes (União Brasil) tentou a reeleição.

há 28 minutos

Brasil

CPMI do INSS aprova novas convocações, incluindo dirigente de sindicato ligado ao irmão de Lula

A entidade tem como vice-presidente Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

há 51 minutos

Política

CPMI do INSS: Márcio Bittar pede quebra de sigilo bancário de empresas ligadas ao advogado Nelson Wilians

Bittar justificou o pedido afirmando que surgiram indícios de possíveis práticas de ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro e movimentações financeiras suspeitas.

há 57 minutos

Brasil

Influenciador com 300 mil seguidores é preso em Brasília por extorsão de políticos

Segundo as investigações, o influenciador teria exigido R$ 100 mil de políticos para não publicar conteúdos difamatórios em suas redes sociais.

há 1 hora

Manaus

Frente Parlamentar em Defesa de Pessoas com TEA é criada em Manaus para ampliar inclusão e direitos

Iniciativa busca fortalecer políticas públicas de inclusão, saúde, educação e acessibilidade.

há 1 hora