“Me sinto orgulhoso de ter colaborado com a indicação de Tarcísio para o governo de São Paulo”, diz Bolsonaro

Em vídeo publicado nas redes sociais, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) elogiou e afirmou que sente orgulho de ter apoiado a candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo de São Paulo nas eleições do ano passado.

Tarciso foi Ministro da Infraestrutura no governo Bolsonaro e recebeu o apoio político do ex-mandatário nas eleições de 2022.

O ex-presidente elogiou atuação do governador do estado frente às chuvas no litoral norte, em fevereiro deste ano.

“Eu me sinto orgulhoso de ter colaborado com a indicação de Tarcísio para o governo do estado de São Paulo. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo, capitão, Tarcísio de Freitas, e pelo trabalho que vem realizando no estado de São Paulo e pelo exemplo que deu, vindo aqui, atendendo in loco, ficando praticamente uma semana na região recuperando a Rio-Santos”, disse Bolsonaro em vídeo gravado na rodovia Rio-Santos, que liga a capital fluminense à cidade do litoral paulista.

Redação AM POST*