Melhores amigos: Omar Aziz tenta ajudar Lula a fortalecer aliança com PSD

Lula busca apoio do partido que tem peso no Congresso Nacional.

08/08/2025 às 20:59 - Atualizado em 08/08/2025 às 21:00

Notícias de política – O senador Omar Aziz (PSD-AM) participou na quinta-feira (7) no Palácio da Alvorada de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. O encontro, não previsto na agenda oficial, reforça o esforço do governo federal em consolidar alianças com o Centrão, apesar das crescentes críticas a Aziz em sua base eleitoral.

Omar, que atualmente atua como um dos principais interlocutores do PSD junto ao Planalto, enfrenta uma forte rejeição nas redes sociais e entre eleitores do Amazonas, sobretudo após sua postura contrária à abertura do processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão tem sido vista como um posicionamento alinhado aos interesses do governo Lula, mas descolado das demandas da população.

Leia mais: Omar Aziz recebe enxurrada de críticas após se posicionar contra impeachment de Moraes: “vamos lembrar nas eleições”

Internautas e eleitores prometem cobrar na campanha eleitoral de 2026 a falta de apoio do senador diante da reivindicação. A aproximação de Aziz com Lula, apesar de estratégica para o PT e o PSD, tem gerado desgaste político para o parlamentar, acusado de ignorar os anseios do eleitorado.

Gilberto Kassab, mantém um discurso mais moderado, mas já demonstrou apoio a temas como a anistia para investigados nos atos de 8 de janeiro e solidariedade ao ex-presidente Bolsonaro. Uma conversa presencial entre Lula e Kassab é aguardada desde o início de 2025, porém, foi sendo adiada após críticas feitas pelo cacique da legenda à gestão petista.

O PSD detém atualmente ampla representatividade no Congresso, com 44 deputados e 15 senadores, e comanda três ministérios estratégicos no governo Lula: Minas e Energia, Pesca e Agricultura. Essa influência reforça o papel do partido como força central no apoio ao Executivo.

