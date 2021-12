Menezes afirma que Omar Aziz vai ficar sem mandato em 2023: “Vamos derrotar esse infeliz e colocar ele na cadeia”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O pré-candidato ao Senado, Coronel Alfredo Menezes (sem partido), voltou a criticar o seu adversário político, senador Omar Aziz (PSD), que vai tentar reeleição no próximo pleito. Em entrevista ao programa Cara a Cara no Portal CM7, da empresária Cileide Moussallem, Menezes afirmou que Aziz não será reeleito nas eleições de 2022.

“Nós vamos derrotar esse infeliz no interior e colocar ele onde ele tem que ser colocado, na cadeia, porque ele vai ficar sem mandato. Quero fazer um desafio, ele não vai ganhar, não será reeleito senador da República, não temos dúvida nenhuma disso”, declarou ele.

Sem citar nomes, o militar também não poupou críticas ao publicitário Durango Duarte, a quem disse que manipula as informações das pesquisas para atender os interesses de Omar e enganar a população.

“Esse palestino continua enganando a população. Eles buscam manipular, pegam pesquisas e manipulam. Tem um pilantra aí que faz as pesquisas pra ele, que é conhecidíssimo que nunca acertou praticamente nada. Fica mudando nome de empresa, colocando ele (Omar Aziz) nos cenários das pesquisas tentando manipular a população. Nós vamos acabar com essa pouca vergonha”, disse Menezes.

Omar enfrenta uma barreira de rejeição muito forte entre os eleitores da capital devido seu discurso sem novidades e sua imagem já desgastada, uma vez que teve o nome citado em investigações da Justiça Federal. Aziz é investigado por desvios de recursos para a área da saúde quando ele foi governador do Amazonas.

“Não tem passaporte esse sujeito. Ele não pode sair do Brasil. Ou seja, um ficha corrida imensa” disparou Menezes.

O senador também já investe pesado em sua pré-campanha no interior do Amazonas pois sabe que pode se beneficiar com esta engenharia política, de ressaltar seus feitos, no interior já que na capital enfrenta grande rejeição. Isso também foi um ponto abordado por Menezes na entrevista.

“Eu desafio, pra saber em quantos municípios esse senador da Maus Caminhos foi nesses últimos três anos de mandato dele. Ele não vai. Ele não vai, porque ele sabe que se for, sabe como vai sair corrido de lá. Ele chega no máximo na casa do prefeito e volta”, relatou.

Confira a entrevista na íntegra: