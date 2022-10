Menezes afirma que prioridade absoluta é reeleição de Bolsonaro e Wilson Lima

Redação AM POST

“A prioridade absoluta é a reeleição de Bolsonaro e Wilson Lima, o resto a gente vê depois”. A declaração foi feita pelo candidato ao Senado, coronel Menezes (PL), nesta quinta-feira, 13, ao programa Meio Dia com Jefferson Coronel, sua primeira entrevista após chegar de viagem com a esposa.

Ao ser questionado sobre seu futuro político, Menezes destacou que no momento sua energia será direcionada para trabalhar na reeleição do governador Wilson Lima e do presidente da república, Jair Bolsonaro (PL).

Na ocasião, o militar da reserva fez questão de agradecer a população do estado do Amazonas pela votação que teve, especialmente, a capital amazonense, assim como os pastores Tetê, Jonathas Câmara, Renê Terra Nova, e o presidente estadual do União Brasil, Pauderney Avelino.

“Neste momento só tenho gratidão as pessoas do meu estado que me deram o voto de confiança. Gratidão por tanto carinho que venho recebendo desde quando iniciamos nossa campanha e, principalmente, as mensagens após as eleições do primeiro turno. Aprendi muito nesta empreitada e neste momento iremos direcionar nossos esforços para reeleger o nosso governador Wilson Lima e o presidente Bolsonaro. O resto a gente vê depois”, comentou Menezes.

Menezes viajou após as eleições do primeiro turno para cumprir um ato de fé em favor do reestabelecimento da saúde de sua esposa que teve covid-19, em 2021. Ele disse que foi um compromisso que havia assumido independente do resultado das urnas. “As pessoas mais próximas a mim sabiam da viagem, assim como o governador e o presidente. Enquanto isso, nossos assessores tocavam o barco. Estamos aqui e reassumiremos o comando desta embarcação”, disse.

Menezes teve mais de 737 mil votos no Amazonas, dos quais 544 mil foram de Manaus.