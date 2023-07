Menezes chama Capitão Alberto Neto de “Judas e traidor” por ter votado contra a reforma tributária

O ex-candidato a senado, Coronel Menezes (PL), chamou de “Judas e duas caras” o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) em uma de suas lives semanais.

Menezes se manifestou a favor da Zona Franca de Manaus (ZFM), e pela a aprovação da Reforma Tributária que garante as vantagens competitivas do modelo amazonense e ressaltou que mesmo sem mandato, fez intervenções necessárias quando foi superintendente da Suframa e após sua saída com o ex-presidente Jair Bolsonaro diante dos decretos que colocaram em risco os benefícios fiscais ao modelo econômico mais importante do Estado.

Vale destacar que Alberto foi o único da bancada do Amazonas a votar contra a reforma tributária, aprovada na última quinta-feira (6), com apoio dos outro sete integrantes da bancada do Amazonas.

“Em nenhum momento elogiei Omar e contrariei Bolsonaro, mas a articulação do governador Wilson Lima junto a bancada. Já o nosso amigo (referindo-se ao deputado federal Alberto Neto) não só traiu a bancada, mas também o Governo, o Amazonas e os colegas. A bancada estava unida e depois apareceu o ‘Judas’”, disparou Menezes referindo-se ao Capitão.

“Acompanhei inúmeras reuniões, com os técnicos e até mesmos algumas discussões em Brasília sobre a reforma tributária. Ao contrário de muitos políticos que têm duas caras, eu me posiciono e se voltar a atrás, sou o primeiro a dizer. Não preciso que falem por mim. Este portal deturpou o vídeo publicado em minhas redes sociais atendendo a velha política”, completou.

Menezes busca aprovação do PL para ser candidato à prefeitura de Manaus nas próximas eleições em 2024. Para isso ele ataca Alberto Neto e afirma que o deputado rompeu um acordo feito entre eles, e agora rompeu para buscar ganho político.

“Político tem que ter palavra, mas não cumpriu o acordo feito lá em 2022. O que diferencia os homens dos moleques é quando faz um acordo e mantêm a palavra, mas quando não as cumprem. Têm pessoas que têm duas caras. Nos bastidores são amiguinhos dessa política, nas mídias sociais não cumprem acordos e mentem”, comentou o coronel da reserva.

Alberto Neto não comentou os ataques do ex-aliado, que ainda sonha em ser o candidato do PL à prefeitura de Manaus e sempre que pode, ataca parlamentares da direita para tentar se sobressair politicamente.

Redação AM POST*