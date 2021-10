Menezes consolida sua pré-candidatura ao Senado em 2022 pelo Amazonas com apoio de Bolsonaro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Distante dos grupos da velha oligarquia política do Estado, o veterano do Exército Brasileiro, coronel Alfredo Menezes (Patriota), consolidou seu nome e foi oficialmente confirmado como pré-candidato ao Senado Federal pelo Amazonas com apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O anúncio foi feito por lideranças religiosas durante à vinda de Bolsonaro à capital amazonense, na última quarta-feira, onde participou da 1ª Consagração Pública de Pastores do Estado do Amazonas, ocorrida no Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona centro-sul.

“Coronel Menezes, eu entendo que o senhor é o único representante do governo federal no estado do Amazonas e será nosso representante lá no Senado. Tá certo?”, afirmou o presidente da Base Cristã do Amazonas, pastor Carlos Porto. Na ocasião, o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), também agradeceu e elogiou Menezes por sua conduta e ajuda ao Estado.

Para o ex-militar, será uma satisfação disputar a única vaga para Senado pelo Amazonas. “Sempre digo que para mudar é preciso ter coragem e as pessoas estão entendendo a nossa mensagem, por isso coloco meu nome à disposição da sociedade. A população do nosso Estado merece muito mais. Precisamos aproveitar nossas riquezas e fazer o Amazonas ser reconhecido nacionalmente. Vamos contar com o apoio integral do presidente Bolsonaro para fazer do Amazonas um estado prospero para a sua gente”, comentou Menezes.

Menezes foi ex-superintendente da Zona Franca de Manaus (Suframa), concorreu à Prefeitura de Manaus, em 2020, e coordenou a campanha de Jair Bolsonaro para presidente no Amazonas e Roraima, em 2018. Coronel também é o principal interlocutor do presidente no Estado, intermediando a vinda de Bolsonaro quatro vezes ao Amazonas apenas neste ano de 2022.

