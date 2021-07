Menezes diz que iminente derrota de Omar Aziz nas eleições de 2022 o faz andar por caminhos tortuosos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Nas redes sociais, o ex-superintendente da Suframa, Coronel Menezes, criticou novamente o presidente da CPI da Pandemia, senador Omar Aziz (PSD), que deu voz de prisão, nesta quarta-feira (7/7), ao ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias.

Menezes compartilhou nota assinada pelo ministro Walter Braga Netto e os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica em repúdio a fala de Omar Aziz (PSD-AM), que criticou o envolvimento de integrantes das Forças Armadas em casos suspeitos de irregularidades no Ministério na Saúde. Em nota, a pasta diz que “as Forças Armadas não aceitarão qualquer ataque leviano às instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro.”

“O Senador da MAUS CAMINHOS, Omar Aziz, parece que definitivamente perdeu a razão e o equilíbrio.

A sua derrota iminente nas eleições de 2022 e a desmoralização pública que vem sofrendo continuamente pela sua VERGONHOSA postura na CPI da VERGONHA, está o levando a andar por CAMINHOS ainda mais tortuosos! Meu apoio irrestrito e meu orgulho das FORÇAS ARMADAS DO BRASIL diante de uma figura tão insignificante que em 2022 será jogado no LIXO DA HISTÓRIA POLÍTICA DO AMAZONAS. O CRIME não vai prosperar!”, disse o militar.

O coronel já revelou que pretende disputar as eleições de 2022 para pleitear o cargo de Omar Aziz, que também pretende se candidatar a reeleição.

