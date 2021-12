Menezes diz que pesquisa de Durango Duarte ‘não vale nada’ e manda recado: “vamos aposentar o teu candidato”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O pré-candidato ao Senado pelo Amazonas, Coronel Menezes (Patriota), criticou em entrevista a um site local, a pesquisa da empresa Perspectiva, que pertence ao publicitário Durango Duarte, divulgada nessa semana e que positiva o senador Omar Aziz (PSD).

Continua depois da Publicidade

A pesquisa feita pela empresa de Durango apontou o senador Omar Aziz com 20,2% das intenções de votos para o Senado, o ex-prefeito de Manaus, Artur Neto com 17,8% e Menezes em terceiro com 15%.

“Essa pesquisa é de um cara caudatário de um interessado que está no Senado. Eles fazem isso para manter acesa a chama desse candidato que iremos enterrar em 2022”, comentou o militar.

Menezes também aproveitou a entrevista para mandar recado ao empresário que é aliado de Omar Aziz. “Camarada, pode ter certeza que vamos aposentar o seu candidato. Essa pesquisa não vale de nada”, completou Menezes.

Continua depois da Publicidade

Durango Duarte é amigo pessoal de Omar Aziz e tenta emplacar a reeleição do senador que enfrenta uma barreira de rejeição muito forte entre os eleitores devido seu discurso sem novidades e sua imagem já desgastada, uma vez que teve o nome citado em investigações da Justiça Federal.

O pré-candidato destacou ainda que está visitando o interior, reunindo com prefeitos, vereadores, lideranças e apoiadores e que após a filiação no Partido Liberal (PL) junto ao trabalho feito pelo dirigente estadual da sigla, Alfredo Nascimento, conseguirá fazer um grande trabalho pelos municípios do Amazonas.

Continua depois da Publicidade

“O interior não aguenta mais os ‘maus caminhos’ e o cara que é o ‘rei da gastança’ e tem a pior produtividade do Senado. O Governo Federal vai entrar em diversos órgãos no interior e não vamos terminar as eleições com menos de 40% dos votos nos municípios, que em 2018, foi 20%”, finalizou Menezes.