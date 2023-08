Menezes diz que sua expulsão do PL foi ‘absurda’ e promete buscar instâncias superiores do partido para reverter decisão

O Coronel Menezes se manifestou na noite desta quarta-feira (23) das redes sociais sobre a decisão de sua expulsão do Partido Liberal (PL) em Manaus após atrito com o presidente do Diretório Municipal da sigla e deputado federal Alberto Neto, a quem chamou de “Judas”.

A decisão é da Comissão Executiva Municipal do PL por meio do Conselho de Ética, que penalizou Menezes por infringir o estatuto do partido.

Menezes afirma que vai “buscar as instâncias superiores do partido para reverter” a decisão que ele classificou como esdrúxula e absurda.

“Vamos agora buscar as instâncias superiores do partido para reverter uma decisão esdrúxula, absurda, descontextualizada e permeada por uma vontade pessoal do parlamentar”, disse.

Leia nota na íntegra:

A decisão do Diretório Municipal do PL, comandado pelo deputado Alberto Neto, já era esperada e não causou nenhuma surpresa. Vamos agora buscar as instâncias superiores do partido para reverter uma decisão esdrúxula, absurda, descontextualizada e permeada por uma vontade pessoal do parlamentar. Quero lembrar aqui talvez algo que muitos desconheçam neste tempos sombrios que o Brasil está vivendo, o Art. 220 da nossa constituição, que diz o seguinte: Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. A propaganda comercial encontra proteção constitucional, por ser manifestação da liberdade de expressão e comunicação. Parágrafo 1º 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. § 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Uma decisão assim, repleta de vícios na sua origem, fere acima tudo a nossa democracia e os 737.000 mil eleitores que votaram no Coronel Menezes em 2022. Vou buscar incessantemente a reparação desta decisão. Selva!

