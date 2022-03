Menezes e Alberto Neto se filiam ao PL de Bolsonaro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O pré-candidato ao Senado Federal pelo Amazonas, Coronel Menezes e do deputado federal Alberto Neto, se filiaram na manhã deste sábado (12), em Brasília, ao Partido Liberal (PL), com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

O evento ocorreu em Brasília e contou com a presença de figuras políticas do Amazonas, entre eles estavam o deputado Fausto Júnior (MDB) e o delegado Costa e Silva (Patriota), e o presidente da sigla no Amazonas, Alfredo Nascimento.

Menezes será o candidato ao Senado pelo PL e conta com o apoio irrestrito do dirigente estadual da sigla, Alfredo Nascimento.

“Este é um momento que muitas pessoas aguardavam com ansiedade. Agora o fato foi consumado e vou participar das eleições no mesmo partido que o presidente. Agradeço ao Patriota por ter me acolhido mas agora sou PL. Temos um projeto robusto e querermos fazer a diferença na politica e na vida das pessoas do meu estado, defendendo novas matrizes econômicas e o desenvolvimento sustentável do interior do Estado”, discursou Menezes.